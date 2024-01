(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Shoah: Ternullo (FI), scuola fondamentale per educare a rispetto

“Nella solenne ricorrenza del Giorno della Memoria, desidero unirmi alla commemorazione e al ricordo delle vittime della Shoah, rinnovando la mia vicinanza al popolo di Israele. Purtroppo ancora oggi assistiamo a preoccupanti rigurgiti di antisemitismo, che è nostro dovere combattere senza tentennamenti. Ma la condanna da sola non basta. Per prevenire i germi dell’odio e dell’intolleranza, soprattutto nei giovani, dobbiamo agire di concerto con le scuole. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento ai docenti e al personale scolastico impegnati in prima linea per spiegare ai ragazzi l’orrore che è stato, educarli al rispetto e a combattere l’indifferenza e l’odio. La conoscenza e la memoria sono i principali antidoti affinché la barbarie del passato non possa più ripetersi”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo in occasione del Giorno della Memoria.