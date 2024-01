(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Shoah: M. Occhiuto (FI), da testimonianze sopravvissuti messaggio fiducia e

monito per futuro

“’Fino a quando avrò forza e vita trasmetterò ai ragazzi quello che è

stato. Ho fiducia e speranza in chi verrà dopo di noi’. Sono le toccanti

parole di Sami Modiano, uno dei sopravvissuti all’inferno di Birkenau, che

non si è mai stancato di dare, in particolare ai nostri giovani, la sua

preziosa testimonianza, di cui è un dovere morale fare tesoro. La forza del

ricordo rappresenta infatti ancora oggi la più efficace difesa contro ogni

forma di negazionismo. Le sue parole costituiscono un forte messaggio di

fiducia verso il futuro ma anche un monito affinché gli orrori del passato

non si ripetano”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in

Commissione Cultura a Palazzo Madama, Mario Occhiuto, in occasione del

Giorno della Memoria.