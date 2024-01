(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Shoah: Damiani (FI), passare del tempo non affievolisce dolore per vittime

“Non c’è trascorrere del tempo che possa neanche minimamente affievolire il dolore per le atrocità commesse dai nazisti contro il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale. Nel Giorno della Memoria, oggi 27 gennaio, ripercorrere quanto avvenuto e scoperto 79 anni fa, con la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, è un debito morale per tutti, affinché non possa ripetersi, mai e in alcun luogo. Una ricorrenza che, in questa legislatura, abbiamo voluto rimarcare con l’approvazione di alcuni provvedimenti rivolti soprattutto ai giovani, come la nascita del Museo della Shoah a Roma e un apposito fondo per contributi a viaggi d’istruzione nei luoghi tragici dello sterminio. Un modo per rendere il ricordo non mero tributo astratto ma momento di vicinanza concreta e tangibile”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.