(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Ruotolo (PD): Tg1 tra pasta e propaganda, perde autorevolezza

“Con quello che succede nel mondo, con il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla Shoah, l’edizione principale del Tg Uno delle ore 20 di ieri sera ha aperto il notiziario con la pasta italiana spedita in orbita, e il ministro Lollobrigida in studio per gli italici spaghetti”. Denuncia Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico.

Conclude Ruotolo: “Che cosa è rimasto del Tg Uno, di quello che una volta era il telegiornale più autorevole? Propaganda, mera propaganda. E anche quei titoletti – ‘1000 euro in più agli anziani’ e ‘si vota l’8 e 9 giugno’, apparsi sugli schermi, sono un falso. Tu pensi: soldi in più per tutti gli anziani e invece scopri che solo una piccola parte su 14 milioni potrà realmente usufruirne. Insomma, pubblicità ingannevole”.

Roma, 27 gennaio 2024