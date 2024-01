(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 RAI, FILINI (FDI): SINISTRA VORREBBE CONTROLLO EDITORIALE

“Gli attacchi scomposti della sinistra alla Rai e al Tg1 dimostrano tutta la loro allergia a quella libertà editoriale che fa comodo solo quando è in linea con le loro idee. Ora vanno su tutte le furie perché il ministro Lollobrigida è stato ospitato per parlare insieme ad un colonnello dell’aeronautica a parlare del cibo italiano nella missione spaziale internazionale, un motivo d’orgoglio per l’Italia e il suo intero sistema agroalimentare. È la solita sinistra che attacca e sbraita su tutto ció che non riesce a controllare, ormai gli italiani la conoscono bene. Si rassegnino lor signori, la nuova Rai è all’insegna del pluralismo e della libertà editoriale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, capogruppo FdI in Commissione di Vigilanza Rai.

