(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 PEREGO (Difesa) Giornata Memoria: non dimentichiamo il passato e costruiamo il futuro.

Roma, 27 gennaio 2024. “Mai più; in tante lingue diverse” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago nella commemorare le vittime della shoah “è scritto sulla pietra del campo di concentramento di Birkenau ad Auschwitz”.

“Ricordo durante una visita al campo di concentramento” continua Perego “le parole con voce spezzata di Sami Modiano – Come può una persona con un semplice dito mandare bambini innocenti a sinistra e sinistra voleva dire morte immediata- mentre raccontava il dramma della sua famiglia nell’Olocausto ”.

“80 anni dopo lo sforzo collettivo della memoria” conclude Perego “il ricordo dell’orrore non ha ancora cancellato l’odio. Nelle pagine della storia contemporanea ci sono ancora troppe vittime innocenti di guerre, persecuzioni ed intolleranza. Oggi e domani continuiamo a lavorare per rafforzare la memoria perchè ciò non accada piú, il cammino è tutt’altro che compiuto”.

