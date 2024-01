Palestina, Barbera (Prc): “In tanti a sfidare il liberticida divieto a manifestare”

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 *Palestina, Barbera (Prc): “In tanti per sfidare il liberticida divieto a

manifestare”*

“Nonostante il vergognoso e liberticida divieto di manifestare contro il

massacro dei palestinesi, oggi siamo in piazza in tantissimi a Roma per

sfidare il governo Meloni. Non permetteremo a un governo guidato dagli

eredi politici del fascismo, né di darci lezioni sulla lotta

all’antisemitismo, né di limitare gli spazi di libertá nel nostro Paese. I

conti con chi calpestava le libertá lo abbiamo fatto giá nel 1945 e non

abbiamo nessuna intenzione di permettere al governo Meloni di calpestare la

nostra Carta Costituzionale e di cancellare le radici antifasciste della

nostra Repubblica. Radici che rivendichiamo con forza anche e soprattutto

oggi che è il giorno della Memoria. Criticare i crimini di Israele non è

antisemitismo. Chi gioca a creare confusioni su questo terreno è in

perfetta malafede. Fa inorridire il fatto che i campioni della lotta

all’antisemitismo siano diventati coloro che tengono ancora la fiamma nel

simbolo del loro partito o coloro che si vantano di tenere i busti

dell’antisemita Mussolini nel proprio salotto di casa o che hanno il

coraggio di celebrare Almirante come patriota, dimenticando che fu uno dei

teorici del razzismo italiano nel ventennio. Forse gli esponenti delle

comunitá ebraiche che hanno deciso di accompagnarsi a queste persone,

mettendo in forte imbarazzo tanti membri della loro comunitá, farebbero

bene a riflettere sui danni che hanno fatto alla lotta contro

l’antisemitismo, con le loro farneticanti dichirazioni di questi giorni.

Noi siamo contro l’antisionismo, così come siamo contro tutti i fascismi e

la barbarie ovunque si manifestino, come in Palestina oggi “. Ė quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.