(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Giorno Memoria: Trancassini (FdI), impegno per non dimenticare e combattere antisemitismo

“Oggi più che mai è essenziale tenere viva la memoria dell’orrore della Shoah e trasmetterla ai nostri giovani. Rendiamo omaggio alle vittime e onoriamo la forza e il coraggio dei sopravvissuti, custodi e testimoni di una delle pagine più buie della storia dell’umanità”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. “La sfida che abbiamo davanti – prosegue il deputato – è quella di rinnovare ogni giorno il nostro impegno affinché il ricordo di quanto accaduto sia un antidoto contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione. Per questo è importante accrescere la consapevolezza nelle giovani generazioni e potenziare lo sforzo per combattere l’antisemitismo. È necessario ribadire che ogni totalitarismo, presente e passato, merita condanna e presa di distanza” conclude Trancassini.

Roma, 27 gennaio 2024