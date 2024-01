(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 FI: Pella, portiamo avanti eredità Berlusconi con passione e entusiasmo

“Era il 26 gennaio 1994 quando il presidente Silvio Berlusconi con un video messaggio annunciò la sua discesa in campo e la nascita di Forza Italia. Lo ricordo come fosse ieri. Da quel giorno anche io ho scelto di fare parte di quello straordinario progetto politico che ancora oggi, dopo 30 anni è attuale, vivo, condiviso e attira milioni di elettori”. Così in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio. “Abbiamo raccolto l’eredità del nostro presidente e ora a noi spetta il compito di portarla avanti, con lo stesso impegno, la stessa passione e lo stesso entusiasmo di quando iniziammo questa avventura nel 1994. Oggi festeggiamo Forza Italia, ricordiamo il nostro Presidente, e guardiamo al futuro con grande ottimismo: siamo pronti ad affrontare le prossime sfide e a scrivere una nuova pagina di storia”, ha concluso.

