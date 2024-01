(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Dl anziani, Cerreto (FDI): il governo Meloni approva un decreto atteso da

anni e restituisce giustizia agli anziani non autosufficienti

“L’ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato, in linea con I tempi

previsti dal Pnrr, l’importante decreto dedicato all’assistenza delle

persone anziane. Si tratta di un decreto atteso da 20 anni e consente agli

anziani non autosufficienti di percepire più del doppio dell’attuale

assegno di assistenza. La terza età è al centro del Governo Meloni, con

oltre un miliardo di euro parte la riforma sull’assistenza a 14 milioni di

anziani. Questo è solo il primo obiettivo ma ci saranno altri traguardi da

raggiungere. In particolare tra le novità più significative nel decreto c’è

l’introduzione della prestazione universale che protegge gli anziani più

fragili, non autosufficienti e a basso reddito, portando a 1.380 euro

mensili il sostegno economico loro destinato per garantire servizi e cure,

aumentando così del 200% l’indennità di accompagnamento ad una prima platea

di più anziani, più gravi e più poveri. Con il Governo Meloni gli anziani

sono considerati una ricchezza per la nostra nazione, da proteggere e

valorizzare ed è una riforma che ci rende orgogliosi e sottolinea

l’importanza che rivestono gli anziani, nostra identità e nemoria storica.”

Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo Commissione Agricoltura.