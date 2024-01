(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Ucraina: Pizzimenti (Lega), al Consiglio d’Europa richiesta maggiore protezione per bambini ucraini

Roma, 25 gen. – “La situazione dei bambini in Ucraina è a dir poco drammatica dopo l’invasione della Russia. La guerra ha prodotto finora più di 500 bambini morti, 1195 feriti o con gravi conseguenze fisiche/piscologiche e circa 20.000 sono invece quelli deportati in Russia o nei territori occupati dalla Russia. La situazione è drammatica, molti rimangono orfani, senza possibilità di andare a scuola, senza giocare, senza acqua, gas o corrente elettrica, costretti a rifugiarsi nei bunker per giorni. Questo è quanto emerso a Strasburgo sia dalla Commissione competente sia dal dibattito in Aula del Consiglio d’Europa. Come componente della Delegazione italiana, in particolare della Lega, ho sostenuto con forza la risoluzione finale, votata all’unanimità dal Consiglio d’Europa, in cui tutti gli Stati Membri dell’UE si impegnano a dare supporto di qualsiasi tipo alle organizzazioni umanitarie, ai volontari, alle organizzazioni civili che proteggono o che si impegnano a salvare i bambini ucraini dagli orrori della guerra. Essi sono particolarmente vulnerabili e hanno necessità di speciali protezioni. La risoluzione va in questa direzione, cioè nella necessità di operazioni umanitarie in larga scala, costanti e durature, di specifiche misure basate sugli interessi specifici dei bambini”.

Lo dichiara il deputato della Lega Graziano Pizzimenti, componente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.