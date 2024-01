(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Superbonus: Mazzetti “I conti non sono stati fatti bene dall’inizio”

“Si poteva fare di più se le casse pubbliche lo permettevano. Purtroppo ci siamo accorti che i conti non tornavano e questo poteva essere previsto quando il provvedimento è stato emanato nel 2020. I conti non sono stati fatti bene fin dall’inizio”. E’ quanto dichiara a Tg Parlamento Erica mazzetti, deputata, membro della commissione Ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.

