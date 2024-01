(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Occhialerie: Stefani (Lega), bene norma trasparenza filiere, forza prodotti è qualità

Roma, 25 gen. – “Esprimo soddisfazione per la norma, varata dal governo, sulla trasparenza delle filiere: il consumatore può così conoscere le informazioni sul prodotto e fare una scelta di acquisto consapevole. Spesso la concorrenza si fa sul prezzo: la forza del prodotto italiano, invece, è la qualità, anche e soprattutto artigianale, la produzione con le mani e la creatività. Bene il Mimit che ha messo al centro del proprio programma la valorizzazione e la promozione delle produzioni artigianali e industriali italiane. Ringrazio per questo il sottosegretario al Made in Italy, Massimo Bitonci, che ha inoltre accolto e portato avanti con forza la mia richiesta per la tutela delle aziende del settore dell’occhialeria veneta e italiana potenziando le norme in materia di lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding”.

Così in una nota la senatrice veneta della Lega Erika Stefani, che ha presentato interrogazione scritta al ministero del Made in Italy per la tutela delle occhialerie italiane.

