Invito stampa: presentazione del Dossier di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027 – Sabato 27 gennaio ore 11, Paganini Congressi, Parma.

Parma, una grande

piazza per l’Europa

27 gennaio 2024 ______________ h 11.00

Sala Pizzetti – Paganini Congressi | via Toscana 5/A, Parma

I giovani della città e il Sindaco Michele Guerra

presentano il Dossier di Candidatura di Parma

a Capitale Europea dei Giovani 2027

Intervengono:

Michele Guerra

Sindaco del Comune di Parma

Beatrice Aimi

Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma

Maria Cristina Rosaria Pisani

Presidente Consiglio Nazionale Giovani

Serena Angioli

Dirigente Area Direzione Generale

Agenzia Italiana per la Gioventù

Delegazione di Leopoli

Rappresentanti del Consiglio Giovanile

per Leopoli Capitale Europea dei Giovani 2025

Paolo Verri

Coordinatore del percorso di Candidatura di Parma

a Capitale Europea dei Giovani 2027

Modera:

Sabrina Carreras

Giornalista Rai

