(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Governo: Corrado (PD), Sgarbi inadeguato, disonora istituzioni

“Nella più scontata tradizione del maschilismo tossico e vigliacco, certi personaggi invece di rispondere del loro operato attaccano in maniera sessista e misogina le donne.

Una violenza che non dobbiamo mai più far passare come “accettabile”, tipica di chi non ha argomenti.

Da respingere al mittente, sempre, e a maggior ragione quando proviene da chi ricopre ruoli istituzionali. Sgarbi mostra ogni giorno di più la sua inadeguatezza e disonora le istituzioni.

Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza ad Irene Manzi”.

Così in una nota Annalisa Corrado, segreteria nazionale del PD.

Roma, 25 gennaio 2024