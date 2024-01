(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Fi: Galliani, credevo nel suo successo, con lui Milan tornò a vincere

“Io sono stato con Berlusconi dal 1979, una vita passata insieme. Quando decise di scendere in campo, io mi occupavo di televisione e di calcio ma ho vissuto vicino a Silvio Berlusconi tutti i suoi tormenti e le sue decisioni”. Così il senatore di Forza Italia Adriano Galliani intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti.

“Io credevo nel suo successo – ha proseguito – perché quando Silvio Berlusconi comprò il Milan il 20 febbraio 1986, una squadra retrocessa due volte in serie B, a metà classifica o poco più, disse ‘diventeremo la squadra più forte del mondo, dobbiamo vincere lo scudetto e la coppa dei campioni’. Tutti ridevano ma la cosa successe davvero”.

Se i successi del Milan hanno aiutato la carriera politica di Berlusconi? “Io credo di sì. L’anno della sua discesa in campo in politica, il 26 gennaio 1994, fu lo stesso in cui il Milan oltre che il campionato vinse anche la coppa dei campioni ad Atene, con il risultato di 4-0 con il Barcellona. Era il 18 maggio, proprio mentre Silvio Berlusconi negli stessi minuti stava ottenendo la fiducia al Senato”.