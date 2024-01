(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Dl Elezioni: Cattaneo (FI), “Rimozione limite mandati sindaci è ottima notizia per crescita piccoli comuni”

“Con l’approvazione del Dl Elezioni il governo di centrodestra dimostra ancora una volta grande attenzione alle necessità delle realtà locali e dei piccoli comuni. Il Dl Elezioni prevede infatti la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti. Da ex sindaco di Pavia sono molto soddisfatto perché la figura del sindaco è spesso un punto di riferimento fondamentale per i piccoli comuni e per le realtà locali e permettere continuità ad una buona gestione significa far crescere il territorio. Le misure introdotte ricomprendono circa il 70% dei comuni italiani e questo conferma che l’azione di questo Governo è orientata sempre all’interesse del Paese e per le esigenze del territorio”. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

