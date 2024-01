(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Dl Elezioni: Bergamini, su terzo mandato sindaci vinta battaglia storica Lega

Roma, 25 gen. – “Passa in Cdm la rimozione al limite del numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti con la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti. Si vince una battaglia storica della Lega. Sono i cittadini a dover scegliere chi li rappresenta, senza imposizioni burocratiche. Soprattutto noi primi cittadini dei piccoli centri sappiamo l’importanza di avere un rapporto stretto con gli abitanti, per ascoltare le loro esigenze e migliorare il rapporto con il territorio”.

Così il deputato della Lega e Sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini.