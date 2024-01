(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Disforia genere, Bergamini (FI): “Ispezioni importanti per fare chiarezza e tutelare bambini e famiglie”

“Sono d’accordo con Gasparri – sul fatto che non si tratti di vietare la somministrazione della triptorelina, ma di assicurarne l’uso in modo sicuro e responsabile. Le ispezioni richieste al ministero della Salute sono un passo importante per fare chiarezza sulla vicenda e per garantire che i bambini e le loro famiglie siano tutelati”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

In particolare, anch’io sono a chiedere al ministro Schillaci di verificare se la somministrazione della triptorelina a bambini e adolescenti transgender sia effettuata da personale specializzato, in particolare da psicoterapeuti per l’infanzia. Inoltre, è importante verificare se la somministrazione del farmaco sia effettuata secondo le regole dell’Aifa e secondo il parere del Comitato nazionale bioetico. Aspettiamo i risultati dell’ispezione disposta dal ministero della Salute che dovrebbe concludersi entro 15 giorni”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma