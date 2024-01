(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Ucraina, Barcaiuolo (FdI): cdx unito su tutto, opposizione divisa in 4

“Le affermazioni del capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, lasciano il tempo che trovano. La realtà è un’altra. E cioè che il centrodestra è unito e compatto su tutto. Mentre la sinistra si divide in 4. Prova ne è il fatto che nel Pd, quando hanno preso parola come oggi esponenti favorevoli alla politica atlantista del governo, parte del loro gruppo ha scosso la scosso la testa in palese sofferenza. Non esiste un’alternativa a questo esecutivo in politica estera. E la compattezza del centrodestra, che non ha mai cambiato linea sull’Ucraina, ne è la dimostrazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, capogruppo FdI in commissione Esteri a Palazzo Madama.

