(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

SCHLEIN, RAMPELLI (VPC-FDI): RITENTI, SARÀ PIU’ FORTUNATA, ANZI PREPARATA

“Spiace dover sentire la segretaria Schlein dire ‘io al governo non c’ero’.

In quanto responsabile del Pd è politicamente responsabile di tutto quanto

ha fatto nei 10 anni in cui ha governato senza avere alcun mandato

elettorale per farlo. Forse dovrebbe studiare di più. Così capirebbe il

disastro che i suoi predecessori hanno avallato nel taglio vero dei fondi

per la sanità, nella chiusura di ospedali, nella riduzione dei posti letto,

nel drammatico allungamento delle liste d’attesa, nella moltiplicazione e

introduzione dei ticket, nell’utilizzo forzato da parte delle strutture

sanitarie dei medici gettonisti, nel totale errore di programmazione che

oggi ci fa trovare con decine di migliaia di medici in meno. Giova

ricordare alla segretaria Schlein, casomai non lo sapesse, che negli ultimi

10 anni il ministero della Salute è stato presidiato da ministri o tecnici

tutti rigorosamente del Pd o di area. Se lei non c’era, c’era il Pd che

oggi guida”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei

deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.