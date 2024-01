(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Sanità, Scotto (Pd): Togliere tetto assunzioni medici? Vuoto cosmico del governo

“Meloni non ha risposto alla domanda di Elly Schlein. Che è semplice: lo togli o no il tetto alle assunzioni per i medici? Se ne è uscita con un vedremo. Ma la salute non è un assegno postdatato. Dopo mesi di prosopopea a Palazzo Chigi non resta che l’imbarazzo del vuoto cosmico”.

Lo scrive su X Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.