ENERGIA: BATTISTONI (FI), 'IN AULA DECRETO CHIAVE PER OBIETTIVO DECARBONIZZAZIONE 2030'

”In qualità di relatore per la viii commissione, ho relazionato oggi in aula sul testo del dl energia, un provvedimento che, insieme alla pubblicazione odierna del decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle cer, fa un passo importante nella direzione dell’azione intrapresa da questo Governo che guarda a quei settori produttivi impegnati nel percorso di decarbonizzazione, fornendo importanti risposte per migliaia di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas senza tralasciare l’interesse dei territori e dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro Francesco BATTISTONI, vice presidente della viii commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla camera e relatore del dl energia. ”Siamo molto soddisfatti delle modifiche apportate in sede referente a partire dalle agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio per favorire la promozione dei biocarburanti, fino alle misure a sostegno per gli energivori elettrici, che promuovono al contempo lo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili e le imprese a forte consumo di gas. Inoltre – prosegue BATTISTONI – è stato raddoppiato il finanziamento per il Fondo per la transizione energetica del settore industriale, al fine di sostenere la competitività delle nostre imprese nei settori maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione”. ”L’esigenza è quella di raggiungere gli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, e per questo – prosegue ancora BATTISTONI – il Decreto è un pacchetto di norme che operano in modo sinergico con le esigenze di indipendenza energetica e contenimento dei prezzi fino al tema delle rinnovabili, ricomprendendo anche disposizioni sulla ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali. Una risposta che da tempo i cittadini aspettavano e una straordinaria opportunità di crescita per il Paese che con oggi prende concretezza”, conclude Battistoni.

