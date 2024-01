(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Ex Ilva. Scarpa (Fiom): non può assolutamente fermarsi

“Nell’incontro di oggi, in videoconferenza, con il Mimit per discutere in merito ai lavoratori

dell’indotto ex Ilva, abbiamo ribadito la gravità della situazione. L’ex Ilva non può assolutamente

fermarsi.

L’attuale dirigenza di Acciaierie d’Italia ha costruito le condizioni per cui le lavoratrici e i lavoratori,

diretti ma soprattutto dell’indotto, non hanno più nessuna certezza sul loro futuro occupazionale,

nè sul pagamento degli stipendi.

Oltre agli ammortizzatori sociali devono essere garantiti la continuità produttiva e occupazionale,

la salute e la sicurezza degli impianti e l’ambiente.

Come Fiom-Cgil siamo impegnati affinché ci possa essere per l’ex Ilva e per la siderurgia in Italia un

futuro nuovo e un cambiamento radicale dell’attuale situazione”.

Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil

Ufficio stampa Fiom-Cgil

Roma, 24 gennaio 2024