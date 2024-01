(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Città 30: Cavandoli (Lega), dal PD battaglia ideologica

Roma 24 gen. – “Chi vede ‘pesanti ingerenze’ in una direttiva del Mit volta a chiarire definitivamente le applicazioni dei limiti di velocità nei centri urbani fa becera propaganda. Eliminare le interpretazioni arbitrarie sull’applicazione dei limiti e delle deroghe è fondamentale per evitare contraccolpi sul traffico cittadino. Il faro resta la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ma nell’ottica di una convivenza armonica tra questa e le necessità di mobilità dei cittadini. Forzare la mano, estendendo un limite previsto per specifiche aree a tutto un territorio cittadino, è illogico e difenderlo come fa Merola, che nel 2016 chiese scusa per le sue scelte sulla mobilità, è solo una battaglia ideologica che non risponde agli interessi dei territori”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.