Sportelli SAUB a Reggio Emilia: da lunedì 4 marzo saranno al SMNuova, chiudono in Via Amendola

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Sportelli SAUB a Reggio Emilia: da lunedì 4 marzo saranno operativi al

piano terra del Santa Maria Nuova, chiudono in Via Amendola

Giovedì 1 marzo sarà l’ultimo giorno di operatività degli sportelli SAUB al piano terra del

Padiglione Morel, in Via Amendola n.2 a Reggio Emilia.

Da lunedì 4 marzo il servizio al pubblico sarà interamente svolto nella sede dell’Arcispedale

Santa Maria Nuova agli Sportelli Polifunzionali posti al piano terra.

Il trasferimento sarà graduale e già a partire dal 29 gennaio gli appuntamenti verranno

progressivamente indirizzati alla sede ospedaliera. Agli utenti sarà data informazione della nuova

ubicazione tramite telefonata attiva, sms o con messaggio di posta elettronica.

Gli utenti che prenoteranno con il servizio Zerocoda potranno trovare disponibilità, sin da ora,

nella sede del Santa Maria Nuova.

Il trasferimento va incontro a un miglioramento logistico sia dal punto di vista degli operatori che

dell’utenza. Saranno quattro sportelli ad offrire i servizi SAUB:

 cambio del medico o pediatra di famiglia;

 iscrizione e scelta del medico da parte di residenti/domiciliati nella provincia di Reggio

Emilia;

 richiesta iscrizione/rinnovo SSN cittadino UE/EXTRA UE;

 richiesta inserimento esenzione invalidità/patologia/reddito;

 richiesta cancellazione esenzione per patologia/reddito.

Nulla cambia nella modalità di accesso al servizio che continuerà a essere su prenotazione negli

orari già in vigore: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:30.

L’UFFICIO STAMPA