(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Riva, Cappellacci (FI): “Campione nello sport e nella vita, bandiera distintiva di ‘sardità’”

“Gigi Riva è stato un grande campione, un grande uomo e poi per quanto mi riguarda anche un grande amico. Di Gigi si sono dette tante cose e tutti lo hanno riconosciuto e lo riconoscono come un grandissimo campione, un fenomeno dello sport. Quello che molti sanno, forse non tutti, che prima di tutto Gigi era un campione della vita, era un grandissimo uomo, che forse meglio di qualunque altro sardo sapeva interpretare i tratti distintivi anche della nostra sardità. Un uomo schivo, con quel sorriso malinconico, che trattava le persone sempre con estremo garbo, con gentilezza, con umiltà e che ha fatto delle scelte nella vita che erano di attaccamento alla terra e di attaccamento ai valori fondanti dell’esistenza umana, che per lui erano la lealtà, la sincerità e l’amicizia”.

Lo ha detto Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula.

“A tutti coloro che ha incontrato ha trasferito questo stato d’animo, questo sentimento. Gigi Riva per noi è stato e resterà sempre una bandiera distintiva, un tratto distintivo del nostro essere sardi. Per questo credo che meriti un tributo non solo da parte nostra, ma da parte di tutti, per quel grande campione che è stato, nello sport e nella vita, e per questo è già un mito, è già nella leggenda e per noi sardi, ma credo per tutti gli italiani, resterà per sempre nel nostro cuore”, ha concluso.

