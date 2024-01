Quale Rimini vogliamo? La città del futuro immaginata da centinaia di giovani e studenti in una tre giorni di hackaton, evento conclusivo del progetto “Ritorno all’Astoria”

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Quale Rimini vogliamo? La città del futuro immaginata da centinaia di giovani e studenti in una tre giorni di hackaton – dal 26 al 28 gennaio – evento conclusivo del progetto “Ritorno all’Astoria”

Le giovani e i giovani studenti di Rimini immagineranno, proporranno e realizzeranno un progetto sulla Rimini del futuro, in una tre giorni a stretto contatto con chi, della città, è già oggi protagonista nel mondo dell’economia, del sociale, della cultura, dell’impresa.

Saranno più di cento le studenti e gli studenti riminesi a dare vita a RIACT, un un hackathon di 3 giorni – dalle 14,30 del 26 alle 18,30 del 28 gennaio 2024 – ideato per mettere al lavoro sul tema degli usi temporanei, rigenerazione urbana, recupero e valorizzazione di immobili e spazi dismessi nel territorio, proprio i ragazzi e le ragazze che possono partecipare con la proposta di nuove idee e soluzioni per il posto in cui vogliono vivere.

Il tutto si svolgerà all’Astoria, l’ex Cinema di Rimini da un paio d’anni al centro del progetto di riuso partecipato “Ritorno all’Astoria”, a dimostrazione di come immaginando, proponendo, realizzando, i luoghi possano tornare a vivere davvero.

Un evento di tre giorni che metterà all’opera l’abilità e l’ingegno di studenti delle scuole e degli istituti di Rimini, per immaginare, proporre e realizzare sul campo un progetto sulla città del futuro.

L’evento è organizzato da Fattor Comune, società benefit che aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere attraverso il digitale e l’innovazione, e da Il Palloncino Rosso, associazione di promozione sociale che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana, con la collaborazione del Piano Strategico e con il patrocinio del Comune di Rimini e di Rimini 2026 – Candidata Capitale italiana della Cultura, nel segno di una progettazione urbanistica partecipata, sostenibile e innovativa.