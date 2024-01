Nota stampa – Concorso per Social Media Manager. Il Comune cerca una figura per la gestione e lo sviluppo del sito e dei canali social. Scandenza il 21 febbraio

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Comune di Parma – Nota stampa

Concorso per Social Media Manager

Il Comune cerca una figura per la gestione e lo sviluppo del sito e dei canali social dell’Ente.

Domanda solo online, entro il 21 febbraio 2024.

Parma, 23 gennaio 2023. Il Comune di Parma ha pubblicato un concorso per un Funzionario Specialista Comunicazione istituzionale (Ex Categoria D), a tempo pieno e indeterminato, per la gestione e lo sviluppo del sito e dei canali social dell’Ente (Social Media Manager), anche attraverso l’apertura di nuovi canali. L’attività sarà orientata a promuovere ed integrare forme di connessione tra il Comune e la Cittadinanza, grazie a nuove forme di comunicazione.

Le attività e le funzioni riconducibili al profilo professionale cercato dal Comune di Parma sono, a titolo esemplificativo: la predisposizione del piano editoriale, editing e content management per materiali (immagini, infografica, testi e multimedia content) relativi al sito e alle pagine social istituzionali; la definizione di un piano di misurazione per i canali istituzionali web e social, monitoraggio analytics; la progettazione e creazione di contenuti testuali, grafici, audio e video; l’individuazione di soluzioni innovative e di strumenti garantiscano la costante informazione sull’attività istituzionale dell’Amministrazione.

La domanda deve essere presentata sul sito INPA – Portale del Reclutamento. Per la ricerca del concorso occorre inserire il codice: COMUNEPARMA/2024/SOCMEDMAN24

C’è tempo fino al 21 febbraio 2024 per presentare la domanda.

Tutti i dettagli sono disponibili nel bando, pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Parma, nella sezione Amministrazione – Documenti e dati – Bandi e Avvisi Pubblici – Bandi di concorso.

