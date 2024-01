(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Medicina: Marti (Lega), stop a numero chiuso, al via audizioni al Senato

Roma, 23 gen. – “Iniziano oggi, in commissione Cultura al Senato, le audizioni sul disegno di legge per il superamento del numero chiuso in Medicina. Il confronto con tutti i soggetti coinvolti – docenti, studenti, professionisti ed esperti – è essenziale per la discussione di una proposta di buonsenso e di grande rilievo. Grazie a questa misura, fortemente voluta dalla Lega, si supererà la carenza dei medici rafforzando quindi il Servizio sanitario nazionale e si garantirà una formazione di eccellenza ai giovani che davvero desiderano diventare medici”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato