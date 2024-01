(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 ITALIA – ALBANIA: ORSINI (FI), “SINISTRA PRETESTUOSA, DA BERLUSCONI AD OGGI CDX DIMOSTRA CAPACITÀ IN GESTIONE MIGRANTI”

“Le questioni pregiudiziali poste dai colleghi del PD e quelle, identiche nella sostanza, avanzate dai colleghi di +Europa sono così manifestamente infondate da apparire oggettivamente pretestuose. La sinistra, in tanti anni di Governo, non ha mai saputo affrontare l’emergenza migratoria in termini credibili e in termini responsabili. È bene ricordare che l’ultimo Governo che era riuscito ad azzerare l’infame traffico di esseri umani nel Mediterraneo era stato il Governo Berlusconi nel 2010, quando gli sbarchi erano ridotti a sole 4.000 unità in un anno ed è oggi di nuovo un Governo di centrodestra, continuatore di quell’esperienza, ad affrontare il tema migratorio in modo realistico e con una strategia ampia verso la sponda Sud del Mediterraneo, una strategia che si traduce nel piano Mattei come parte di un più vasto Piano Marshall per l’Africa al quale lavoriamo e che intendiamo costruire in sede europea. L’accordo con l’Albania è dunque un aspetto di una politica più vasta, serve ad organizzare meglio l’accoglienza e le procedure di frontiera previste dalle norme nazionali ed europee, evitando al tempo stesso di creare tensioni in aree fragili del nostro Paese. L’Albania è un Paese membro della NATO e del Consiglio d’Europa, un Paese del quale l’Italia promuove l’adesione all’Ue, ma porre questa questione, come fanno i colleghi dell’opposizione, non è soltanto irrispettoso verso un Paese democratico, amico e alleato dell’Italia, ma è irrilevante, colleghi, perché l’Albania non avrà altro compito che la garanzia della sicurezza dall’esterno dei centri. Vi sono costi da affrontare, certamente, ma i colleghi della sinistra si rendono conto del costo economico, del costo sociale e del costo umano dell’immigrazione incontrollata? Temo che, ancora una volta, la sinistra italiana non si dimostri all’altezza dei problemi, non sappia leggere la gravità storica delle questioni che abbiamo di fronte e che, ancora una volta, le riduca a una questione di tattica politica interna. Noi non possiamo consentirlo e anche per questo respingiamo con vigore queste questioni pregiudiziali”. Così l’On. Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione esteri, intervenendo in Aula durante l’esame delle questioni pregiudiziali sul protocollo Italia-Albania.

