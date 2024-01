GIORNO DELLA MEMORIA -Cerimonia ufficiale al Teatro al Parco sabato 27 gennaio alle 21

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMUNE DI PARMA – UFFICIO STAMPA

Cerimonia ufficiale del “Giorno della Memoria” promossa dal Comune di Parma per ricordare le vittime dell’Olocausto

Sabato 27 gennaio, alle 21,00 – Teatro al Parco – Medaglie d’Onore alla Memoria e concerto Infanzia Negata

Parma, 23 gennaio 2024. Sabato 27 gennaio, alle 21,00, presso il Teatro al Parco Giorno della Memoria 2024 la Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura promuove la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore alla Memoria da parte del Prefetto Antonio Garufi, del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto e del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Parma, Albareto e Palanzano.

A seguire Infanzia Negata, reading tra musica e poesia per una riflessione con brani composti ed eseguiti al pianoforte dal M° Riccardo J. Moretti e dal Quartetto d’Archi Kinos: Nicola Tassoni violino, Roberto Ilacqua viola, Alessandro Protani violoncello, Pierluca Cilli contrabbasso e accompagnati dalla voce recitante di Giuseppe Gaiani.

Le note, i canti e le parole saranno rivolte ai bambini come ricordo e come monito a non dimenticare.

Il ricordo di un milione e mezzo di piccole vite che hanno patito l’orrore della Shoah, sono stati deportati e poi sterminati e l’invito a ricordare la barbarie nazifascista nei confronti della minoranza ebraica e di tutte le altre categorie perseguitate con la speranza che ai bambini di tutto il mondo siano concessi i diritti dell’infanzia, compresa la libertà di credo religioso.

La cerimonia è a ingresso libero e aperta a tutti i cittadini.

[http://allegati.comune.parma.it/firmaposta/firma2023-600×115.png]

[http://allegati.comune.parma.it/firmaposta/firma2023-600×115.png]