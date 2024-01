(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Autonomia: Pirovano (Lega), concretizzato sogno

Roma, 23 gen – “Con l’approvazione al Senato del disegno di legge sull’Autonomia differenziata si è concretizzato un sogno. Lo avevamo promesso, ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo lavorato per anni senza arrenderci mai. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai 5 milioni di lombardi e veneti che hanno votato SÌ al referendum del 2017, ma anche a tutti quei cittadini di altre regioni che non hanno potuto votare ma che vogliono l’Autonomia. Chi vuole l’Autonomia chiede che i propri amministratori locali abbiano ancora più responsabilità nella gestione del territorio. Autonomia è efficienza, trasparenza e buon governo. Grazie al ministro Calderoli per il grande lavoro fatto, con costanza e tanta determinazione”.

Così la senatrice della Lega Daisy Pirovano, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

Ufficio stampa Lega Senatc