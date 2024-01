(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Violenza donne. Bonelli (AVS): Cariche pubbliche vanno ricoperte con onore.

Bandecchi non dovrebbe avere posto nelle istituzioni

“È inaccettabile che un rappresentante pubblico, come il sindaco di Terni

Bandecchi, eletto per servire e proteggere i cittadini, utilizzi un

linguaggio che manca apertamente di rispetto fondamentale verso l’intera

popolazione femminile. Le sue dichiarazioni, espresse in un contesto

pubblico e istituzionale, non solo offendono profondamente le donne e

trivializzano la lotta contro la violenza di genere, ma minano anche i

pilastri della nostra società basati su uguaglianza e rispetto reciproco.

Convinto che le cariche pubbliche vadano ricoperte con onore, condanno

fermamente un atteggiamento che contraddice apertamente questo principio,

ribadito di recente dal Presidente Mattarella, e sostengo che individui con

simili ideologie non dovrebbero trovare posto nelle istituzioni”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

