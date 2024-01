(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Sanità; Ronzulli (FI): firma del nuovo contratto personale sanitario dimostra grande lavoro governo a tutela salute italiani

“C’è voluto questo governo per arrivare alla firma del nuovo contratto per i medici e gli operatori sanitari, attesa da ben 4 anni. E’ questa la dimostrazione più concreta di come stiamo lavorando, e lavorando bene, in favore di chi ha il delicato e indispensabile compito di tutelare la salute degli italiani. Dopo aver fatto toccare al fondo del Servizio sanitario nazionale un livello mai raggiunto prima, onoriamo anche l’impegno di migliorare le condizioni economiche e di lavoro per 135mila professionisti, con un aumento medio in busta paga fra i 250 e i 290 euro e il pagamento di arretrati pari a circa 11mila euro lordi”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“L’aumento delle indennità di pronto soccorso e di specificità sanitaria – prosegue – la disciplina del lavoro agile e da remoto, l’assunzione di dirigenti specializzandi a tempo determinato, insieme con l’aumento degli straordinari per medici e assistenti sanitari previsto nell’ultima manovra, rappresentano misure concrete per migliorare la qualità della vita del personale e per abbattere le liste d’attesa, uno dei problemi più gravi che impatta sul mondo della Sanità. E mentre la sinistra usa i malati per soffiare sul fuoco del disagio sociale e per attaccare il governo, lo stesso governo invece di parlare agisce a tutela del bene primario della popolazione. La salute”.