(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Pastificio Rummo, Zinzi (Lega): “Solidarietà a imprenditore, polemiche pretestuose”

Roma, 22 gen. – “Solidarietà a Cosimo Rummo, che per i social sarebbe colpevole di aver ospitato nella sua azienda il vicepremier Matteo Salvini. Troviamo assurdo che una visita istituzionale come tante altre dia il pretesto per scatenare polemiche e attacchi contro un imprenditore e la sua azienda leader mondiale nella produzione di pasta. La Rummo non ha colore politico, ma è espressione di un Paese che il vicepremier Salvini si sta impegnando a risollevare, a partire proprio dal Mezzogiorno, tornando ad investire risorse preziosissime e senza precedenti per riscattare i nostri territori”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.