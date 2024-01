(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Medio Oriente: Salini: “Iran è per la destabilizzazione dell’area. Occidente sia determinato nel contrasto”

“Quella dei due Stati è l’unica soluzione, al momento teorica e non perseguibile, ma è l’unica, anche se chi ha guidato il popolo palestinese fin dall’inizio ha rifiutato questa soluzione e ora, anche Netanyahu, si pone fuori dal suggerimento del mondo occidentale. E’ il mondo arabo a dover sostenere l’onere della prova, ossia dimostrare di desiderare la fuoriuscita da questo rovinoso conflitto in termini umani ed economici causato da Hamas, organizzazione terroristica che va cancellata”. Così interviene a Tgcom l’europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano Salini, sulla crisi in Medio Oriente. “Tajani ha suggerito la miglior soluzione possibile, avviare quella che ci auguriamo non sfoci in una strategia militare e un allargamento del conflitto sul mar Rosso. Purtroppo dobbiamo pendere atto dell’atteggiamento dei ribelli Houthi all’interno di una strategia iraniana di destabilizzazione dell’area. La decisione di iniziare la marcatura a uomo delle navi che attraversano il mar Rosso verso il Canale di Suez per poi entrare nel Mediterraneo serve a evitare ogni possibile attacco come primo livello di una strategia che, al secondo livello, dovrebbe scongiurare la partecipazione ad operazioni, come quelle avviate da USA e GB, e sulle quale speriamo sia necessario non attestarsi in modo definitivo altrimenti significherebbe che il conflitto si sta allargando. Chi suggerisce all’interno della discussione – continua l’esponente azzurro – di rallentare la partecipazione dell’Occidente a sostegno di Israele dopo l’attacco del 7 ottobre, fa solo il gioco dell’Iran concedendo spazio alla sua strategia che vuole allargare il conflitto verso il Mediterraneo. Strategia alla quale l’Occidente deve guardare con determinazione senza escludere la prospettiva militare”.

