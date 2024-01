(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Isole minori. Fallucchi(FdI): grazie a governo Meloni 100 mln per sicurezza e infrastrutture

”Un provvedimento che ho seguito fin dal principio, l’iniziativa per le isole minori oggi si concretizza. Fortemente voluta dal ministro Musumeci, portata avanti dal dipartimento Casa Italia in collaborazione con il dipartimento di Protezione civile, un bando per le amministrazioni locali, 100 milioni di euro destinati a mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche pubbliche delle isole minori marine, 56 in totale di cui 21 disabitate. L’obiettivo è quello di lanciare un piano concreto per i territori che dal punto di vista sismico presentano delle fragilità. Le isole troppo spesso vengono prese in considerazione esclusivamente dal punto di vista paesaggistico e solo nel periodo estivo. Ma non sono solo questo, per gli abitanti delle isole che hanno disagi sulla mobilità sui collegamenti con le scuole, con i fondi voluti dal dicastero del ministro Musumeci, da oggi possono concretizzarsi soluzioni alle esigenze dei cittadini che sulle isole vogliono vivere 365 giorni all’anno. La sicurezza è al primo posto perché le isole sono per loro natura fragili, quindi, è nostro dovere metterle in sicurezza. Credo negli obiettivi che questo bando vuole realizzare, nella mia provincia si trovano le isole Tremiti, uno straordinario territorio per il quale fin dall’inizio del mio mandato ho lavorato. Con il ministro lo scorso agosto abbiamo visitato le stesse, e già in quella occasione aveva annunciato il progetto per le isole minori. Credo sia un ottimo inizio, un lavoro strutturale che vede concretizzarsi un cambiamento necessario e fondamentale per la crescita di questi territori. Ringrazio il ministro per il suo lavoro, le isole Tremiti e tutte le isole del territorio nazionale avevano estrema necessità di un provvedimento che andasse in questa direzione”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, a margine della conferenza stampa del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sulle iniziative per la mitigazione del rischio sismico nelle Isole minori italiane.

