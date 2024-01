(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 *Oggetto: Il professore salernitano Mario Polichetti sarà protagonista a

Singapore al meeting Ramses insieme ai principali esperti di Ostetricia e

Ginecologia*

Il professore Mario Polichetti, direttore del Reparto di Gravidanza a

Rischio presso l’ospedale di Salerno, ha accettato con grande entusiasmo

l’invito a partecipare come membro della facoltà al 12esimo meeting della

Robotic Assisted Microsurgical & Endoscopic Society (Ramses), in programma

a Singapore dal 7 al 9 novembre prossimi.

Il tema dell’incontro, “New Era New Technology”, evidenzia l’incessante

evoluzione delle tecnologie nel campo chirurgico. Il professore Polichetti,

noto per il suo impegno nel settore della medicina materno-fetale, si

prepara a contribuire attivamente a questo prestigioso evento

internazionale. La prospettiva di esplorare le nuove frontiere della

chirurgia robotica, della chirurgia endoscopica e della microchirurgia

robotica si presenta affascinante per il professore, che vede nell’incontro

un’opportunità unica per condividere le conoscenze acquisite nel suo campo

di competenza.

Questi incontri non solo favoriscono lo scambio di conoscenze tra esperti

di diverse discipline, ma anche l’apertura a nuove prospettive e approcci

innovativi. Il professore, oltre a rappresentare l’Azienda

ospedaliera-universitaria “Ruggi” a Singapore, intende contribuire alla

creazione di un ambiente stimolante e collaborativo. La sua partecipazione,

quindi, non solo beneficerà della sanità salernitana, ma contribuirà anche

a promuovere progressi significativi nel campo della chirurgia.

L’incontro Ramses rappresenta una piattaforma eccellente per il professore

Polichetti, permettendogli di interagire con la faculty composta da

rinomati esperti di Ostetricia e Ginecologia provenienti da tutto il mondo.

Questa interazione sinergica è vista come un’opportunità unica per unire le

forze di professionisti di diverse discipline al fine di favorire

l’innovazione e il progresso nella pratica chirurgica.

La partecipazione del professore Polichetti al 12esimo meeting Ramses

rappresenta, dunque, un riconoscimento dell’impegno e della competenza che

caratterizzano la sua carriera nel campo della medicina materno-fetale.

NELLA FOTO:

UNA FOTO DEL PROFESSORE MARIO POLICHETTI;

