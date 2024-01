(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 2×1000, PD: grazie a chi ci ha scelto, orgogliosi della crescita

Vogliamo ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che con la loro firma hanno scelto il PD: ci conforta vedere che crescono di oltre il 10% (quasi 60.000 persone in più che ci fanno raggiungere il grande risultato di 531.336) e che aumentano nettamente proprio tra le persone che hanno redditi medio bassi.

Si tratta di un risultato straordinario, frutto di un lavoro corale iniziato con la partecipazione alle primarie del 26 febbraio 2023 di oltre 1 milione di persone, con l’elezione di Elly Schlein e l’ampio coinvolgimento delle articolazioni del Pd nei territori.

Sono stati sottoscritti dei patti di collaborazione con le diverse articolazioni del Pd, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di un diritto poco conosciuto: sostenere anche attraverso il 2 per mille la democrazia dei partiti. Anche per questo impegno corale abbiamo deciso di destinare per la prima volta gran parte delle risorse in più raccolte dal Pd, oltre 770 mila euro, ai territori.

Così in una nota il Partito Democratico.

Roma, 22 gennaio 2024