(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *Teatro di Roma/Il Sottosegretario Sgarbi: «De Fusco chieda di essere

votato da tutti. Un contropiede limitatamente rischioso rispetto allo

schema di prepotenza che è stato rappresentato»*

*«De Fusco non vale meno degli altri. Meglio un regista che un “manager”»*

*ROMA *– Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi interviene sulle

polemiche seguite alla nomina del regista Luca de Fusco alla Direzione del

Teatro di Roma.

*«Un direttore deve chiedere di essere votato da tutto il Consiglio di

amministrazione per il rapporto costante che deve avere con quella

istituzione. Non può dirigere a prescindere dal Cda. E’ un gesto che gli

farebbe onore, e smentirebbe il non gradimento del sindaco che lo

definisce, come se a teatro fosse un limite, ”regista” e non “manager”

(figura umiliante e senza storia). *

*Con ciò consoliderebbe la sua elezione, garantita – comunque – dalla

maggioranza nel plenum del consiglio, e riabiliterebbe, per tutto il mondo

del teatro, la figura del regista nella sua funzione di direttore. *

*Il presidente può, come ha fatto, rimandare la riunione, ma non evitarla. *

*De Fusco può nobilmente chiedere di essere votato da tutti. Un contropiede

limitatamente rischioso, rispetto allo schema di prepotenza che è stato

rappresentato. *

*Così – conclude Sgarbi – la sua direzione è mutilata e minacciata.

De Fusco, per la sua storia, non vale meno degli altri candidati,

politicamente, più che culturalmente, a lui contrapposti»*

*l’Ufficio Stampa*

(Nino Ippolito)