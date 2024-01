(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Scontri Vicenza: Zanettin (FI), per Rifondazione comunista scontri e feriti sono normali, gravissimo

“Paolo Benvegnù, segretario regionale veneto di Rifondazione Comunista, sulle pagine del Giornale di Vicenza, in merito ai fatti di ieri, considera ‘normale’ che ad una manifestazione ci siano disordini e dei poliziotti rimangano feriti. Sono affermazioni gravissime per un esponente politico che a parole predica pacifismo ma, nella pratica, giustifica la violenza e l’illegalità.

Sarebbe opportuno che chiedesse scusa”. Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin.

