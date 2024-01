(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Maignan. Bonelli (AVS): solidarietà a Maignan, tifo ultrà ormai nelle mani

della destra fascista e razzista

“Esprimo la mia più ferma solidarietà nei confronti di Mike Maignan, il

portiere del Milan, vittima di insulti razzisti durante la partita contro

l’Udinese. Purtroppo il razzismo continua a infestare il mondo dello sport,

uno spazio che dovrebbe essere caratterizzato da valori di inclusività,

rispetto e fair play. È imperativo che lo Stato e il Governo intervengano

con azioni concrete per affrontare la piaga del razzismo non solo negli

stadi. È essenziale individuare i colpevoli di tali atti riprovevoli e

assicurarli alla giustizia. Ogni giorno vediamo come colore della pelle,

lingua o religione siano elementi scatenanti dell’intolleranza e di un

clima inaccettabile nel Paese. Non possiamo mettere la testa sotto la

sabbia perché le curve sono lo specchio della società in evoluzione: il

tifo ultrà è ormai controllato dall’estrema destra fascista e razzista

tollerata dai club e dalla Federcalcio. È quanto emerge dai rapporti degli

dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Onms) del

ministero dell’interno che, attraverso un monitoraggio costante, offre

periodicamente un censimento completo sulle tifoserie.

Negli anni sono fin troppi gli episodi deplorevoli che coinvolgono il

calcio con chiari riferimenti a fatti storici, dalla maglietta ‘Hitlerson

88’ ai cori contro Anna Frank, ad opera del tifo organizzato della Lazio, o

alla maglietta indossata dagli ultras della Roma, in occasione della finale

della Conference League, che recitava “Roma marcia ancora”, chiaro

riferimento alla marcia fascista del ’22.

L’ultimo episodio, con l’uso ripugnante del gesto della scimmia nei

confronti di Maignan, rappresenta un’ulteriore conferma della triste realtà

che affligge la nostra società. Il calcio, come specchio della vita di

tutti i giorni, riflette i problemi profondi e persistente del razzismo.

Chi governa dovrebbe porsi degli interrogativi seri sui valori che riesce a

trasmettere all’interno della società. Tolleranza zero per chi odia e per i

razzisti, dentro e fuori dallo sport.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75