(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Israele. Ricchiuti (FdI): Su invio armi Schlein non conosce la legge

“Dal conclave nell’hotel di lusso di Gubbio del Pd la segretaria Elly Schlein chiede la sospensione dell’invio di armi ad Israele. In 10 anni, dal 2013 al 2022, abbiamo inviato 120 milioni di armamenti, quindi circa 12 milioni all’anno, costituiti da tecnologie, sistemi radio, equipaggiamenti, e importato per 250 milioni, con il Pd quasi sempre al governo. Ma la cosa più interessante è che il giorno dopo l’attacco di Hamas è stato automaticamente sospeso ogni invio perché per legge nessuno può cedere armi a Paesi in guerra senza voto del Parlamento. Che non c’è stato. Queste cose la segretaria, se non le sa, sarebbe opportuno che qualcuno gliele dica. Dal conclave è entrata Papa ed è uscita cardinale, diciamo. Se è questa l’opposizione”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, esponente di Fratelli d’Italia.

