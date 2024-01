(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 FORZA ITALIA, CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CONGRESSUALI, OGGI CONGRESSO CITTADINO ROMA

Oggi domenica 21 a Roma, dalle 10 in poi, avrà luogo il Congresso cittadino, presso l’Ergife Palace Hotel, a Largo Lorenzo Mossa n.8. Sono presenti i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il capogruppo azzurro in Regione, Giorgio Simeoni, e altri dirigenti del partito. Il congresso e’ presieduto dal vice presidente di Forza Italia alla Camera, Rita Dalla Chiesa. Alle 11,30, il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, arriverà all’Ergife.

Non è necessario accredito.

