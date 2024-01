(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Forza Italia, Annarita Patriarca eletta coordinatrice provinciale

La deputata azzurra: «Inizia una nuova stagione di confronto e crescita»

NAPOLI – «Quella di stamattina è stata una straordinaria occasione di partecipazione e di confronto

per il nostro partito. Il Supercinema di Castellammare di Stabia ha accolto i tantissimi

amministratori, militanti e simpatizzanti di Forza Italia che hanno celebrato un congresso

provinciale che segna l’apertura di una nuova stagione di crescita e di dialogo per tutta la nostra

comunità politica».

A dirlo è la deputata azzurra Annarita Patriarca, eletta stamane coordinatrice provinciale del partito.

«Forza Italia è da sempre il punto di riferimento dell’area moderata e il custode dei valori della

democrazia liberale – ha aggiunto la Patriarca – che in Europa si riconoscono nei principi del Partito

popolare europeo. In provincia di Napoli, Forza Italia sarà un partito sempre più fondato sulla

partecipazione e il coinvolgimento delle migliori risorse che i nostri territori sono pronti a offrire:

donne e uomini che vivono la politica con impegno, passione e perseveranza. Sono certa che il

lavoro che ci aspetta porterà risultati importanti a un territorio ricco di grandi potenzialità e di

straordinarie occasioni di riscatto».

Nel corso del congresso sono stati eletti i componenti del coordinamento provinciale: Raffaele

Barone, Raffaele De Luca, Luigi Renzi, Giuseppe Aiello, Salvatore Cappiello, Carmine Esposito,

Antonio Iannicelli, Francesco Parisi, Carla Ciccarelli, Mariangela Chianese, Joselita Ruggiero

Malagnini, Nicoletta Sannino, Caterina Sestile, Barbara Ricci, Romina Stilo, Alessia Acampora,

Sofia Abagnale, Rosalia Esposito, Maria Carillo, Giovanni Pirozzi, Francesco Pinto, Michele

Langella, Torquato Esposito, Gaetano Ponticelli, Alfonso Cesarano, Stefano Pagano, Giuseppe

Martusciello, Ciro Pentangelo, Giorgio Marigliano, Gennaro Iovino, Dario Colombo, Gaetano De

Stefano, Pasquale Donato, Umberto Carlo Cirillo, Pasquale Piccolo, Antonio Carannante, Giuseppe

Bruno, Aniello Lombardo, Teresa Di Martino, Francesco Stompanato, Giacinto Baia, Natale Russo,

Giuseppe Mellone, Ciro Vinaccia, Aniello Di Nardo, Vincenzo Della Volpe, Francesco Carleo, Rosa

Mallardo, Giuseppe Palladino, Raffaele Allocca, Giovanni Sgamato, Mario Lago, Carmine Morelli,

Rosario Di Roberto, Antonio Granato, Francesco Servillo, Dario Colombo, Francesco Cascone,

Gennaro Giustino (responsabile organizzazione), Gaetano Cimmino (responsabile Enti locali),

Francesco Guarino (responsabile dipartimenti), Katia Iorio (responsabile formazione) e Giuseppe

Ricci (responsabile adesione).

Responsabile del dipartimento Disabilità, sport e politiche giovanili è stata eletta la campionessa

paralimpica Angela Procida. Mentre responsabile provinciale seniores è Luigi Pappalardo, figura

storica del partito azzurro in città: sua la prima tessera di Forza Italia a Castellammare di Stabia.

Eletti inoltre i delegati al congresso nazionale: Carla Ciccarelli, Michele Vitiello, Raffaele De Luca,

Raffaele Barone, Gaetano Loffredo, Luigi Renzi, Salvatore Cappiello, Francesco Pinto, Ermanno

Russo, Francesca Salatiello, Aniello Di Nardo, Torquato Esposito, Joselita Malagnini Ruggiero,

Luciana Simeone, Gennaro Carbone, Francesco Parisi, Luca Capasso, Carmine Morelli, Ciro

Vinaccia, Alfonso Cesarano, Massimiliano Zecchi, Stefano Pagano, Gaetano Ponticelli, Patrizio

Mascolo, Salvatore Gentile, Salvatore Apostoli, Giuseppe Martusciello e Vincenzo Della Volpe.

Eletti di diritto al congresso nazionale invece: Massimo Pelliccia, Carmine Esposito, Giuseppe

Aiello, Giovanni Pirozzi, Giacinto Baia, Ciro Vinaccia e Michele Langella.

Napoli, 21 gennaio 2024

