(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *Comunità ebraica, Barbera (PRC); “Criticare Israele per i crimini di

guerra non è antisemitismo”*

“Dispiace sentire la presidente dell’ Unione delle comunità ebraiche

italiane accusare di antisemitismo chi legittimamente critica Israele per i

gravi crimini di guerra che vengono perpetrati a Gaza e nella Cisgiordania.

Perché voler continuare a fare confusione tra comunità ebraica e l’entità

statuale di Israele? Quello che sta accadendo a Gaza è sotto gli occhi di

tutti, così come è noto che Israele occupa illegittimamente terre che non

gli appartengono, violando il diritto internazionale e le risoluzioni

approvate nel corso degli anni dall’Onu. Come Rifondazione abbiamo

condannato fermamente gli attacchi ai civili perpetrati da Hamas, pur

riconoscendo il fatto che c’era una gravissima responsabilitá da parte di

Israele per l’occupazione della Palestina e per sua la politica di

apartheid, non vedo perché non si dovrebbe condannare il massacro di

civili inermi che sta avvenendo con una crudeltá senza precedenti. La fede

religiosa non c’entra assolutamente nulla con la critica espressa contro

Israele, tanto che autorevolissimi esponenti della comunità ebraica, non

solo italiana, hanno condiviso tali critiche. Dispiace doverlo

sottolineare, ma non si fa un buon servizio nè alla comunità ebraica, nè

alla lotta all’antisemitismo mischiare le carte come sembra fare la

presidente dellUcei. Quando si uccidono civili inermi, a prescindere dalla

religione o comunità a cui appartengono, bisognerebbe avere sempre la

sensibilità di condannare senza se e senza ma. Nessun diritto

all’autodifesa può giustificare crimini di guerra come quelli che avvengono

in Palestina. Spero che la presidente si sia espressa male e che possa

chiarire meglio il suo pensiero”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.