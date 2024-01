(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *Calcio: Pd Fvg, sport inquinato da frange razziste*

“Le parole di Maignan ci mettono tutti di fronte al dovere di non

nasconderci che frange razziste inquinano lo sport, che anzi il razzismo è

una delle questioni montanti nella nostra società. Il colore della pelle,

la lingua e la religione stanno diventando sempre più elementi scatenanti

dell’intolleranza e fattori di rischio personale per chi subisce attacchi.

A prescindere da chi è preso di mira, quando si scatena il razzismo bisogna

esprimere una compatta condanna e solidarietà. Tutte le minoranze devono

sentirsi protette, a maggior ragione in Friuli Venezia Giulia. Sono

concetti che credo condivisi dal presidente Fedriga che pochi giorni fa ha

partecipato alla posa delle pietre d’inciampo, e da cui spero verrà la

conferma che questo ‘non è Fvg’”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina

Conti prende posizione dopo quanto avvenuto ieri durante la partita

Udinese-Milan, con il portiere del Milan Mike Maignan, preso di mira da

insulti razzisti, che ha esposto il suo pensiero in un post sui social.