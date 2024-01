(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Sicurezza. Barcaiuolo (FdI): Destra al Governo baluardo di sicurezza

“Circa 1.400 militari in più, rispetto a quelli già previsti, presidieranno le città italiane nell’ambito delle operazioni ‘Strade Sicure’ e ‘Stazioni Sicure’. È un segnale tangibile dell’attenzione che il governo Meloni ripone alle richieste dei cittadini italiani di maggiore vigilanza e prevenzione. Doveroso ringraziare i ministri della Difesa e dell’Interno, Crosetto e Piantedosi, nonché le persone in divisa che con la loro preparazione e il loro coraggio si pongono a tutela della tranquillità dei cittadini e del bene comune. Fratelli d’Italia e la destra al Governo rappresentano un baluardo di sicurezza”.

Lo dichiara in una nota il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa.

