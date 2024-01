(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 SARDEGNA: TODDE SI A PROPOSTE DI PARTITO GAY LGBT+, COME REFERENDUM

MATRIMONIO LGBT+ E MULTA DI 500 ⬠PER OMOFOBI

(programma visibile su [1]www.partito.gay/sardegna-2024 )

(Cartella stampa Foto, il video sarà inserito entro le ore 15:00

[2]https://www.dropbox.com/scl/fo/7igpj4b9myad5xa1nkvas/h?rlkey=wqjg88h

42pvyi9rkmtldpyp1f&dl=0 )

Oggi a Cagliari, presso il Comitato Elettorale per Alessandra Todde

Presidente, si è tenuta la conferenza stampa della candidata

Presidente con Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

Nella conferenza Stampa sono stati presentati i 12 punti programmatici

condivisi con la candidata Presidente [3]www.partito.gay/sardegna-2024)

Dichiarazione Alessandra Todde: âSono lieta di avere un appoggio pieno

di Partito Gay LGBT+ con il quale câè un percorso programmatico da

tempo oltre a sostenere i loro punti programmatici che porteranno la

Regione Sardegna ad essere capofila per il Referendum sul matrimonio

Egualitario ed alla lotta contro la discriminazione verso le persone

LGBT+. Perché le differenze devono essere un motivo di ricchezza e non

di discriminazioneâ

Dichiarazione di Fabrizio Marrazzo, Portavoce Nazionale del Partito Gay

LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale:

“Siamo orgogliosi di annunciare il nostro sostegno alla candidata

presidente Alessandra Todde nelle elezioni regionali in Sardegna.

Questo rappresenta un momento storico per il nostro partito, segnando

per la prima volta la presenza del nostro logo in una competizione

elettorale sull’isola. Il nostro impegno è volto a promuovere i

diritti della comunità LGBT+ e a sostenere politiche inclusive che

rispecchino i nostri valori di solidarietÃ, ambientalismo e

liberalismo. Con un forte 3.6% alle ultime amministrative, siamo

fiduciosi di poter fare la differenza in questa campagna elettorale.

Tra i 12 punti del nostro programma voglio evidenziarne 2, il primo